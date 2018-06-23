Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu

Seçimden bir gün önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, final mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi.
Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini düzenledi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yürüttüğü seçim kampanyasının son ayağı olan İstanbul mitingini gerçekleştirdi.
Muharrem İnce, İzmir ve Ankara mitinglerinden sonra bugün İstanbullularla buluştu.
Saat 10.30'dan itibaren miting alanı dolmaya başladı.
YAĞMURA RAĞMEN ALAN DOLDU
Miting alanı tamamen dolmasına rağmen sahneden yapılan anonsta, Kadıköy’de büyük bir yığılma olduğu iletildi. Maltepe’ye gelen ana arterler de sokaklar da tıkandı.
FORMALARINI GİYEN TARAFTAR DA ALANDA
Muharrem İnce'nin "Formalarınızı giyin, kol kola gelin" çağrısına uyan taraftarlar da formalarını giyip Maltepe'ye geldi.
CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada "Mitingde 3 milyon kişi bekliyoruz” dedi.
'TRT DIŞARI' SLOGANLARI
Basın için hazırlanan protokolde yaklaşık 500 gazeteci görev yapıyor. Basın mensuplarının yarısı yabancı basın temsilcilerinden oluşturuyor. Basın tribününe dönen kalabalık, "TRT dışarı" sloganları attı.
İNCE: MEYDANLAR YALAN SÖYLEMİYORSA BU İŞ BİTTİ
Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:
- Bugüne kadar emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum, hakkınızı helal edin diyorum.
- Bütün valileri, bütün kaymakamları uyarıyorum. Türkiye'yi daha fazla rezil etmeyin. Sizler Türkiye'nin valisisiniz, Erdoğan'ın değil.
- YSK Anadolu Ajansı ve TRT. TRT, sen benim mitingimi versen ne olur, vermesen ne olur.
- Meydanlar yalan söylemiyorsa, bu iş oldu.
- PKK, IŞİD veya FETÖ gibi terör örgütleriyle amansız bir mücadele edeceğiz.
- Dört milyon Suriyeli davulla zurnayla evine gidecek.
- Hemen passolig'i kaldıracağım.
- AB ile ilgili müzakereleri hızlandıracağız.
- Fındık 15 lira olacak.
- 100 gün içinde, cemevlerinin hukuki statüsünü sağlayacağız. 100 gün içinde yerel yönetimleri güçlendireceğiz.
- Türksat canlı yayın frekansına sabotaj yapıldığı bilgisi geldi.
- Erdoğan, gidiyorsun, iki dakika delikanlı ol. Gitmenin de bir şerefi var.
- Seçilirsem, 100 gün içerisinde uyuşturucunun kökünü kazıyacağım.
- Mimar Sinan Üniversitesi'ne diyorlar ki '5 günlük süren var, seni sokağa atıyorum'. Ankara'da Saray'ı var. İstanbul'da Huber köşkü, Beylerbeyi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Yıldız Sarayı onun. Doymuyor sarayperest.
- Erdoğan devleti değiştirecekmiş. Bu, bir şehirde yangın varken, itfaiye teşkilatını değiştirmeye benziyor.
- Ticaret ve esnaf bakanlığı kuracağız. Kamu çalışanlarına sesleniyorum, yolsuzluğa bulaşmadıysanız, işinizin ehliyseniz pazartesi günü işinizin başında olacaksınız.
- (Erdoğan'ın mitingine katılan Tansu Çiller'e) Devletin bekası için gelmiş. Acaba oğlanın kredisi için gelmiş olabilir misin? Kuru sabitleyip kur farkını bankaya yıkmış olabilir misin?