Muharrem İnce İstanbul mitinginde konuştu

Seçimden bir gün önce CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, final mitingini İstanbul Maltepe'de gerçekleştirdi.

Seçime bir gün kala siyasi partiler ve cumhurbaşkanı adayları son mitinglerini düzenledi. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin yürüttüğü seçim kampanyasının son ayağı olan İstanbul mitingini gerçekleştirdi.

Muharrem İnce, İzmir ve Ankara mitinglerinden sonra bugün İstanbullularla buluştu.

Saat 10.30'dan itibaren miting alanı dolmaya başladı.

YAĞMURA RAĞMEN ALAN DOLDU

Miting alanı tamamen dolmasına rağmen sahneden yapılan anonsta, Kadıköy’de büyük bir yığılma olduğu iletildi. Maltepe’ye gelen ana arterler de sokaklar da tıkandı.

FORMALARINI GİYEN TARAFTAR DA ALANDA

Muharrem İnce'nin "Formalarınızı giyin, kol kola gelin" çağrısına uyan taraftarlar da formalarını giyip Maltepe'ye geldi.

CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada "Mitingde 3 milyon kişi bekliyoruz” dedi.

'TRT DIŞARI' SLOGANLARI

Basın için hazırlanan protokolde yaklaşık 500 gazeteci görev yapıyor. Basın mensuplarının yarısı yabancı basın temsilcilerinden oluşturuyor. Basın tribününe dönen kalabalık, "TRT dışarı" sloganları attı.

İNCE: MEYDANLAR YALAN SÖYLEMİYORSA BU İŞ BİTTİ

Muharrem İnce'nin konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde: