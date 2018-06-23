Muharrem İnce İstanbul mitingi öncesinde seçim tahminini açıkladı

İstanbul mitingi öncesinde Numberone radyoda canlı yayınına konuk olan Muharrem İnce, gençlerin sorularını yanıtladı. İnce, programda seçim tahminini de açıkladı.

İstanbul mitingi öncesinde Numberone radyoda canlı yayınında Kadir Çetin’in konuğu olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce gençlerin sorularını yanıtladı.

Seçim tahminin açıklayan İnce, "Yapılan çalışmalarda 30-35 bandında gözüküyorum. 32 gösteren anketler var, 35 gösteren anketler de var. İkinci tura Erdoğan'la kafa kafaya gireceğimize inanıyorum. Erdoğan'ın ilk turda alacağı oy maksimum oy olacağı için ikinci turda üzerine bir oy bile ekleyemeyecek. İkinci turda ben cumhurbaşkanı olacağım" dedi.