Muharrem İnce: İncirlik'i kapatırım demedim

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'la görüşeceğini söylerken, 'İncirlik'i kapatırım dediniz. Kapatır mısınız?' sorusuna ise 'Kapatırım demedim. Amerikan askerleri Noel tatilini Amerika'da geçirirler dedim. O da onların haklarıdır zaten' yanıtını verdi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimleri kazanması durumunda Suriye Cumhurbaşkanı Esad'la görüşebileceğini açıklarken, İncirlik konusunda da açıklamada bulundu.

DW Türkçe'den Nevşin Mengü'nün sorularını yanıtlayan İnce, "Esad'la görüşür müsünüz?" sorusuna "Neden görüşmeyeyim? 'Ben küstüm sana'. Böyle bir şey olmaz. Dört milyon Suriyeli Türkiye'de olacak. Ama Şam'da Türk büyükelçi olmayacak. Böyle bir kafa olabilir mi? Ne yapacağız? Biz burada bakacağız onlara, muhatap olmayacak. Bu doğru değil ki. Görüşmeyeceğim kimse yok" yanıtını verdi. İnce, "Biz yeniden 'Yurtta barış, dünyada barış' diyeceğiz. Yani Suriye ile de ABD ile de Almanya ile de barışmalıyız" ifadesini kullandı.

'İNCİRLİK'İ KAPATIRIM DEMEDİM'

İnce, "'ABD, Fethullah Gülen'i benim cumhurbaşkanlığım dönemimde iade etmezse İncirlik'i kapatırım' dediniz. Kapatır mısınız?" sorusuna ise "'Kapatırım' demedim. Amerikan askerleri Noel tatilini Amerika'da geçirirler' dedim. O da onların haklarıdır zaten" yanıtını verdi.

'UZLAŞABİLİRİZ'

Ankara-Berlin ilişkilerine dair de değerlendirmede bulunan Muharrem İnce "Meydanlarda 'Ey Merkel, ey Almanya' diye kavga etmenin hiçbir anlamı yoktur. Uzlaşabiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı seçilmesi hâlinde doları düşüreceğine dair vaadini yineleyen İnce, bunu nasıl gerçekleştireceğini ise şu sözlerle anlattı:

"Yabancı para güvenli limanı sever. Liman güvenliyse para gelir, dolar da düşer zaten. Yani bir Merkez Bankası Başkanı’nı CHP Genel Merkezi'ne çağırmayacağım. İşin ehli insanları iş başına getireceğiz, liyakatlı insanlar olacak. İdeolojik saplantılarımız olmayacak, şeffaflık olacak, yolsuzluk olmayacak. İsraf ekonomisinden vazgeçeceğiz, insaf ekonomisine geçeceğiz. Ve yatırımcı gelecek, bize güvenecek zaten."