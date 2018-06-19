Muharrem İnce, ilk 100 gün vaatlerini açıkladı

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçildiği takdirde ilk 100 günde yapacaklarını açıkladı.
Salı, 19 Haziran 2018 15:03

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin seçim vaatlerini açıkladı.

Seçilmesi durumunda ilk 100 günde neler yapacağını anlatan İnce, şu ifadeleri kullandı:

  • OHAL’i kaldıracağım.
  • Merkez Bankası özerk bir yapıya kavuşacak. Bakanlar Kurulu’nu toplumun tüm kesimlerini kapsayacak şekilde yapacağım. Yani bakanlar arasında liyakat esas olacak ama toplumu da kucaklayacak her kesimden insan olacak
  • Terör örgütleriyle amansız bir mücadele dilecek.
  • Passolig’i hemen kaldıracağım.
  • Türkiye’nin Şam büyükelçisini hemen atayacağım. Suriye’nin toprak bütünlüğü esas olacaktır.
  • Bağımsız tarafsız adil bir yargı için cumhurbaşkanı salona girdiğinde ayağa kalkmayacak yargıçlar arıyorum. 100 gün içinde 81 milyonun, sizlere şeref sözü hiçbirinizin telefonu dinlenmeyecek.
  • KHK ile işten atılan kardeşlerim. Hakkınızda bir dava açılmışsa dava sonucunu bekleyeceğiz ama KHK ile atılmışsın hakkında dava açılmamış hemen işe iade edileceksin.
  • Başta Kuleli Askeri Lisesi olmak üzere kapatılan askeri kurumları hemen açacağım.
  • Medya ile ilgili yasalar çıkartacağız. Medya yalaka olmaktan vazgeçecek. Aynı yalakalığı bana yapacaklar ama ben istemiyorum.
  • Cemevlerinin statüsünü 100 gün içinde ibadethane olarak değiştireceğiz hemen.
  • Kamuda yükselmenin kurallarını koyacağız. Kimse senin mezhebini cinsiyetine bakmayacak.
  • 100 gün içinde 3600 ek göstergeyi vereceğiz.
  • Ekonomiyle ilgili kurumların özerkliğini sağlayacağız.
  • SAB ile müzakereleri hızlandıracağız. Hemen masaya oturacağız. Hemen Avrupa turu atıp yeni Türkiye’yi anlatacağız.
  • Bölünen bütün üniversiteleri birleştireceğiz.
  • Hiçbir okulda ücret alınmayacak. Sınavlara ücretle girilmeyecek.
  • 24 Kasım’da her öğretmene 1 maaş ikramiye vereceğiz.
  • 24 Haziran’dan sonra mülakatı kaldıracağız.
  • Çiftçinin mazotu 3 lira olacak. En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak.
  • 100 gün içinde çocuk bezindeki KDV inecek.
  • Engelli kardeşim, 100 gün içinde Marmaris’teki yazlık sarayda tatil yapmaya başlayacaksınız.

 