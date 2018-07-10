Muharrem İnce hakkında önemli iddia: Yarın süreci başlatıyor

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin yarın genel başkanlık yarışı için imza toplamaya başladıklarını resmen duyuracağı ve Genel Merkez'i hedef alan bir açıklama yapacağı ileri sürüldü.

CHP'de Merkez Yürütme Kurulu'ndan (MYK) Olağanüstü kurultay yönünde karar çıkmaması üzerine noter tasdikli imza toplama hareketi başlatma kararı alan Muharrem İnce, yarın seçim sürecinde yaşadıklarını kamuoyuyla paylaşacak.

Egepostası'nda yer alan habere göre, İnce, televizyonlara çıkarak, neden açıklama yapmadığını, seçim kampanyasını nasıl götürdüğünü, Genel Merkez'in kampanya sürecinde ona yeterli desteği vermediğini ve bu nedenle yalnız kaldığını anlatacak.

Muharrem İnce'yi destekleyenlerin iddiasına göre, İnce'nin yarın seçim sürecinde yaşadıklarını ve neden imza hareketine destek verdiğini açıklamasının ardından, kendisini destekleyenlere "İmzaları toplayın" şeklinde çağrıda bulunacağı ve tüm Türkiye'deki CHP örgütlerinde olağanüstü kurultay toplanması yönünde ortak imza hareketi başlatacağı da kaydedildi.