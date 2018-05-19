Muharrem İnce 'Gelecek Bildirgesi' dediği seçim manifestosunu açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. İnce'nin vaatleri arasında en az 5 yerli markanını dünya markası haline getirilmesi, yabancı yatırımcılar için güvenilir ortam yaratılması, ihracatın beş katına çıkarılması, girişimcilik merkezlerinin kurulması yer aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Samsun'da seçim manifestosunu açıkladı. İnce, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle Samsun'da "Gelecek Bildirgesi" adını verdiği seçim manifestosunu duyurdu. İnce'nin açıklamasından satır başları ise şu şekilde: Onarım politikalarımız 5 ana sütuna dayalı olacak: Hukuk, demokrasi, ekonomi, dış politika ve eğitim.

Onarım sütunlarının çatısını kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter sistem oluşturacaktır.

Yargıdaki siyasallaşma mutlaka önlenecektir. Temel hak ve özgürlükler, özgür basın öncelikli olacak.

Medya, siyasetin ve iktidarın güç devşirme aracı olmaktan çıkarılacaktır.

Kamu bankaları siyasetin etkisinden çıkarılacaktır.

En az 5 yerli markayı dünya ölçeğinde marka haline getirecek teşvikler hazırlanacaktır.

Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirilecektir.

Başta dış yatırımcılar olmak üzere her türlü yatırımcı için şart olan öngörülebilir ve güvenilir yatırım ortamı oluşturulacaktır.

Girişimcilik merkezleri oluşturulacaktır. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde neredeyse 10 yıldır devreye girmeye başlayan “dördüncü kuşak endüstrinin”, yani Endüstri 4.0’ın gerektirdiği üretim yapısı ve teknolojisi geciktirilmeden ülkemize kazandırılacaktır.

İhracatımız 5 yıl içerisinde iki katına çıkarılacaktır. Yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörünü, 100 milyar dolarlık iş hacmine ulaşması için destekleyeceğiz.

Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

Bölgesel gelişmişlik farklarını azaltacak, gelişmeyi bütün ülkeye yayacak politikalar geliştirilecektir.

Barış ve güvenlik ilkelerinden ayrılmayacak dış politikalar geliştirilecektir.

Eğitim sorununa iki aşamalı reformlar yapılacaktır. Üniversitelerin bölünmesi engellenecektir.

İkili eğitim kaldırılacak, tam gün eğitime geçirilecektir.

Öğretmenlere her 24 Kasımda 1 maaş ikramiye verilecek.

18 yaşına kadar her Türk vatandaşı sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanacaktır.

Türkiye'yi Avrupa'nın organik tarım ve hayvancılık merkezi yapacağız.

Asgari ücret 2200 lira olacak.

Passolig uygulaması kaldırılacaktır.

Turizm gelirleri 60 milyar dolara çıkarılacak. Kış aylarında istihdam teşviki uygulanacaktır.

Cumhurbaşkanlığını kazanacağız, meclis çoğunluğunu alacağız, hemen ardından onarım politikalarımızı uygulamaya başlayacağız, Cumhuriyetimizi çıkarttıkları rotasına yeniden oturtacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin her ferdini bu gelecek bildirgesine ortak olmaya çağırıyoruz. Biz kazanacağız, Cumhuriyet kazanacak.