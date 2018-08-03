Muharrem İnce: Felakete doğru gidiyoruz

CHP'li Muharrem İnce, 'Gidişat akıl almaz bir biçimde ve göz göre göre, milletimizi ekonomik ve sosyal bir felakete doğru götürmektedir' dedi.

CHP'li Muharrem İnce, ekonomideki son duruma ilişkin bir açıklama yaptı.

"Seçimde rakibim olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan, o tarih itibarıyla son 16 yıldır iktidarda bulunmaktaydı. Buna rağmen, ülkemizde, ekonomik anlamda birçok sıkıntının yaşanmakta olduğunu ve 24 Haziran'da kendisine tekrar görev verilmesi halinde, seçimin hemen sonrasında bu sorunların üstesinden geleceklerini vaat ederek vatandaşlarımızdan oy istemişti" diyen İnce, "Vatandaşlarımızın % 52'si bu vaatlere inanarak kendisine oy vermiş ve kendisini Cumhurbaşkanlığı makamına, hem de bu kez, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi, Dünya siyasi ve demokrasi tarihinde örneğine rastlanmayacak şekilde tek adam yetkileri ile donatarak oturtmuştur" ifadelerini kullandı.

Seçimin üzerinden yaklaşık 40 gün geçtiğini belirten İnce, "Maalesef temel ekonomik göstergelerde vaat edilen hiçbir hususta başarıya ulaşılamadığı gibi, her alanda seçimden önceki göstergelerin de gerisine düşülerek, milletimiz katlanılamaz bir ekonomik sıkıntının içine sokulmuştur. Yakın gelecekte bu kötü durumdan çıkılabileceği konusunda herhangi bir ümit de bırakılmamıştır" diye konuştu.