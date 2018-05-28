Muharrem İnce, Erdoğan'ın Pensilvanya'da kimle görüştüğünü ne zaman açıklayacak?

Muharrem İnce, '2001'de Pensilvanya'ya gidip icazet aldığınız kişinin ismini, Allah'ın izni ile cumhurbaşkanı olduğumda vereceğim' diyerek Erdoğan'ı hedef aldı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Çanakkale'de düzenlenen mitingte konuştu..

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın AKP'yi kurmadan önce icazet almak için Pensilvanya’ya gittiğini iddia eden İnce'ye, Erdoğan'dan "Sen madem ki böyle bir iddiada bulunuyorsun, ispat etmen gerekir. İspat etmezsen namertsin" yanıtı gelmişti.

Çanakkale'de konuşan İnce, Cumhurbaşkanı seçildikten sonra Erdoğan'ın ABD'de görüştüğü kişinin adını açıklayacağını söyleyerek konu hakkında şu ifadeleri kullandı; "Birkaç gündür sürekli bana laf yetiştiriyor. Ben dedim ki "2001'de partiyi kurarken Pensilvanya 'ya gidip icazet aldın mı?" dedim. Bugün demiş ki "İspatlamazsan namertsin". Bak açıklıyorum. Aramızda kalsın. Değerli hemşehrim Erdoğan. 2001'de Pensilvanya 'ya gidip icazet aldığınızı bana söyleyen kişi, beraber gittiğiniz kişi. O aradı beni. "Beraber gittik" dedi. Allah'ın izni, milletin istiğiyle ile 24 Haziran'da cumhurbaşkanı olduğumda o arkadaş da rahata ereceği için adını vereceğim. Çok merak ediyorsan biraz düşün şu an kimle aran bozuk. Sen zaten çıkarırsın kim olduğunu."