Muharrem İnce Erdoğan'dan randevu talep edecek

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan randevu talep edeceğini açıkladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan randevu talep edeceğini duyurdu.

İnce, sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek" için randevu talep edeceği mesajını paylaştı.

İnce, “Cumhurbaşkanı adaylarına başarılar dilemek için yarın Sayın Meral Akşener, Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Temel Karamollaoğlu’dan randevu talep edeceğim, Sayın Selahattin Demirtaş’ı da cezaevinde ziyarete gideceğim” açıklamasında bulundu.