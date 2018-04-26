Muharrem İnce: Erdoğan'a oy veririm demedim

CHP'li milletvekili Muharrem İnce, daha önce Nagehan Alçı'nın gündeme getirdiği 'Gül aday olursa oyumu Erdoğan’a veririm' şeklinde bir açıklama yapmadığını söyledi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleriyle ilgili parti genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Toplantıya katılan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçiminin yapılacağını vurguladı ve “Her parti kendi adayını çıkarmalı” dedi. İnce 'Gül aday olursa oyumu Erdoğan’a veririm' şeklinde bir açıklama yapmadığını da söyledi.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre, “Milletimiz rahat olsun, moralini yüksek tutsun. Türkiye’nin sorunlarına CHP kadroları çaredir” diyen İnce, parti yönetiminin olanca gücü ile çalıştığını vurgulayarak şunları söyledi:

“Partimizin yetkili organları ne derse o olur. Fizik tahsili yapmış, az buçuk matematik bilen birisi olarak benim tavsiyem şudur. Her parti kendi adayını göstermelidir, katılım yükseltilmelidir. Katılım yüzde 85’lerin üzerine çıktığında, sorun kendiliğinden çözülecektir. Birinci turda çatı aday formülü doğru değildir. Matematik bilimine aykırıdır.”

'GÜL, SP'NİN ADAYI OLABİLİR'

İnce “CHP’nin Abdullah Gül’ü aday göstereceği” iddiaları için de “Ben CHP’nin, SP'nin, İyi Parti’nin, HDP’nin kendi adayının olmasını matematik bilimine uygun buluyorum, inşallah öyle olacaktır”dedi. İnce, “Gül aday olursa oyumu Erdoğan’a veririm” şeklinde bir açıklama yapmadığını da ifade etti. Bu iddiayı gazeteci Nagehan Alçı yazmıştı. Sosyal medyada Gül ile ilgili yaptığı paylaşımında “şahıslara yönelik bir isyan” olmadığını belirten İnce, “Sayın Gül bu ülkede Cumhurbaşkanlığı yaptı. Saadet Partisi’nin adayı olmasında da hiçbir sakınca yoktur” dedi.

GÜRSEL TEKİN: SABIRLI OLUN

Öte yandan CHP içinde Cumhurbaşkanlığı için adı geçen İlhan Kesici de “Adayların YSK'ye bildirilmesi için yeteri kadar zaman var. İl başkanlarıyla da toplantı yapılacak. Sonuçta parti karar verecek” dedi. Kesici, CHP’nin kendi adayını çıkaracağını da vurguladı. İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de, “Memlekette hayırlı işler olacaktır, sabırlı olun, telaş olmasın. CHP olduğu sürece sıkıntı olmaz” dedi.

