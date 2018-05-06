Muharrem İnce, Edirne cezaevinde Demirtaş'ı ziyaret edecek

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edeceğini açıkladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş ve diğer muhalif adayları ziyaret edeceğini açıkladı.

Cumhuriyet'in haberine göre İnce, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilmesinin ardından kampanyasını memleketi Yalova’dan başlattı.

İnce, kampanyasında ile ilk turda yarışacak olan diğer muhalif Cumhurbaşkanı adaylarını ziyaret edecek.

İnce, tutuklu bulunan HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş’ı da Edirne Cezaevi’ne giderek kendisiyle görüşecek.

İnce, bu kararını şöyle ifade etti:

“Ben seçimin eşit, adil ve özgür koşullarda yapılmasını savunuyorum. Bu benim demokrasi anlayışım. Hiçkimseye karşı bir ötekileştirme içinde değilim. Kampanyaya başlarken muhalefette yer alan cumhurbaşkanı adaylarının tamamından randevu isteyeceğim. Doğu Perinçek’i de, Meral Akşener’i de, Temel Karamollaoğlu’nu da ziyaret etmeyi planlıyorum. Ben bütün adayların da bir centilmenlik içinde, özgür tartışma ortamında, adil ve eşit koşullarda bir yarış yürütmeleri gerektiğini savunuyorum. Türkiye’nin sorunlarının tartışıldığı özgür bir yarışı sağlamak da bizim görevimiz.”