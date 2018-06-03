CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Dindar nesile itirazım yok, olursa sevinirim ama kindar nesil olmaz' dedi.

İstanbul Gaziosmanpaşa'da konuşan CHP cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Dindar nesile itirazım yok, olursa sevinirim ama kindar nesil olmaz" dedi.

İnce'nin konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Dün sayın Akşener’in önünü çöp arabalarıyla kestiler. Bu zihniyeti çöpe atalım.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sesleniyorum, madem ben çırağım istediğin TV kanalına çıkıp tartışalım. Yüreğin, bilgin varsa ayrıca diploman varsa çıkıp konuşalım. Milletin canını okudun canını.

Bunlar var ya yüzsüz bunlar. Gaziosmanpaşa’da 3 tane caminin duvarına parti afişi asmışlar. Utanmaz, rezil, kepazeliğe bak. Camiler babanızın tapulu malı mı? Az önce Eyüp Sultan’daydık. Soruyor gazeteciler Eyüp Sultan Erdoğan ile özdeşleşmiş. Yok ya dedim, ben Eyüp Sultan’a 11 yaşında geldim. Camiler üzerinden kışla üzerinden siyaset yapılmaz. Dindar nesile itirazım yok, olursa sevinirim ama kindar nesil olmaz.

Malatya’da bir iftar düzenliyorlar, bayrakların altında bir de general var. Ordu demiyor, kahramanlık demiyor Erdoğan. Beni eliştiriyor, komutan da alkışlıyor.

Engin Alan generalken Erdoğan yanında ayağa kalkmadı diye hapse attılar. 150 general ordudan atıldı. İlker Başbuğ’a terörist dediler hapise attılar. Erdoğan iftara katılmasından rahatsız mı oldun diyor. Lafa bak lafa. Ben generalin iftara katılmasından rahatsız değilim siyaseti alkışlamasından rahatsızım. Erdoğan o generali görevden al almazsan 24 Haziran’dan sonra onun apoletlerini sökeceğim. Bana devlet yönetimi öğretme. Sahipsiz değildir bu memleket, bunu hep birlikte başaracağız, bir oyunuzla cumhuriyet kurtulur."