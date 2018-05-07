Muharrem İnce: Derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bozuk düzeni değiştirmek

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Bizim derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek' dedi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçimlere ilişkin açıklamada bulundu.

"Bizim derdimiz Erdoğan'ı indirmek değil, bizim derdimiz bozuk düzeni değiştirmek" diyen İnce, "Medyadan ve iş dünyasından zerre umudum yok. Ben millete güveniyorum. Bu millet bu devrimi gerçekleştirecek. Ben milletime inanıyorum. Fakir milletime inanıyorum" ifadelerini kullandı.

İnce, 29 Ekim ve 19 Mayıs'ta 500 lira gençlik bursu vereceklerini söyledi.

İnce, cumhurbaşkanına hakaret suçunu kaldıracaklarını dile getirdi.