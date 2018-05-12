Muharrem İnce: Demirtaş Kürt diye bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz?

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, adil koşullarda yarışmak istediğini söyleyerek; 'Demirtaş Kürt diye bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz böyle bir şey olmaz' dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, ikinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener’e destek vereceğini tekrarladı.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı İnce, Antalya’da basın toplantısı düzenledi.

Yarışın eşit koşullarda olması gerektiğini söyleyen İnce; “İkinci tura kalması halinde İyi Parti adayı Meral Akşener’in yardımcısı olurum” sözlerine de açıklık getirerek; “Bir soru üzerine ikinci tura siz kalmazsanız başkası kalırsa ne yaparsınız diye, ben yardımcısı olurum dedim. Tekrar ediyorum aynı şeyi diğer adaylardan da isterim, benimle ilgili böyle bir durum olduğunda arkadaşlarımın da bana yardımcı olması beni mutlu eder. Bu karşılıklı, birinci tur öncesinde bir centilmenlik anlaşmasıdır aynı zamanda. Benim sözüm söz ama herkesin bu konuda söz vermesi milletimizin yararına olacaktır" dedi.

Rakiplerin bir kolunu bağlayarak güreşmek istemediğini belirten İnce; "Kim olursa olsun adil yarışmak isterim, Sayın Karamollaoğlu, Akşener, Demirtaş ve sayın Erdoğan’ın da benimle eşit şartlarda yarışmasını isterim adayın biri hapiste, diğerleri propaganda yapıyor. Bu doğru değil, bunu doğru bulmuyorum, bu bir süre sonra vicdanları kanatır. Demirtaş Kürt diye bırak ona ne olursa olsun mu diyeceğiz? Böyle bir şey olmaz” ifadelerini kullandı.