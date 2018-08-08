'Muharrem İnce CHP'den ayrılıyor, geçeceği parti belli oldu' iddiası

CHP'li muhaliflerin kurultay kararının reddedilmesi sonrası CHP'den ayrılacağı iddia edildi. Muhaliflerin geçeceği partinin DSP olacağı ileri sürülüyor.

CHP'de kurultay kararının alınmamasının ardından Muharrem İnce ve destekçileri harekete geçti.

Haber Ayyıldız adlı sitenin iddiasına göre, CHP’den ayrılarak TBMM’de bir grup kurmaya hazırlanan Muharrem İnce ve ekibi bir süredir Hüsamettin Özkan’ın Beykoz'daki evinde toplanarak DSP’ye geçmek için zemin hazırlıyor.

Haberde, bu sürecin en kısa zamanda başlayacağı ileri sürüldü.

Haberi yapan sitenin yayın yönetmenliği görevini İyi Parti kurucularından Vedat Yenerer yapıyor.

İNCE AKSİ YÖNDE ÇAĞRI YAPMIŞTI

Öte yandan İnce, dün yaptığı açıklamayla destekçilerini partiden ayrılmamaya çağırmıştı: CHP’de Olağanüstü Kurultay için notere giderek imza veren kurultay delegelerimizin iradesine, isteğine sahip çıkıyoruz. Bize güvenen insanları yarı yolda bırakmayacağız. Anlık tepkilerle kimse partiden ve partideki görevinden ayrılmasın. Mücadelemizi hep birlikte sürdüreceğiz.