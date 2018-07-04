Muharrem İnce 'CHP karışmadı' sözleriyle kampanyasını açıkladı

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 81 ile yapacağı ziyaretlerin ilkini Erzurum'a yaptı.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Erzurum ziyaretinde bir basın açıklaması yaptı.

"Bir seçim kampanyasını geride bıraktık. Sloganımız 'hepimizin cumhurbaşkanı'ydı. Hepimizin cumhurbaşkanı olmak için devam edeceğiz. Herkesi kucaklayan, memleketin sorunlarına kafa yoran, 81 vilayeti karış karış dolaşan hepinizin cumhurbaşkanı adayı olarak Erzurum’dan başladık. Kampanya sırasında Erzurum’a gelemedim, onun için Erzurumlulardan özür diliyorum. Burada cumhurbaşkanlığı oyumuz partinin oyundan çok çok fazla. 45 bin civarında bir oyumuz var. Yani gelseymişim barajı aşacakmışız. Erzurum’da bu kampanyayı başlatıyoruz" diyen İnce, "Şimdiden Erzurum’dan 9 Eylül günü başlatacağım kampanyanın ilk açılışını Erzurum’dan yapıyorum. 9 Eylül 2018 yılı bir kampanya başlatacağım. 'Türkiye’yi gençlerle yönetelim' kampanyası. CHP’nin 1 milyon 250 bin üyesi var. Ben 9 Eylül 2018’de 9 Eylül 2019’a kadar 1 yıl içerisinde 1 milyon 250 bin genci üye yapma kampanyası bu. 18 ile 35 yaş arasında, partinin üye sayısı kadar. Bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

İnce, kampanyasına ilişkin, "CHP karışmadı. Tam tersine biz sayın genel başkan ile bir abi-kardeş içerisinde, eşlerimizle birlikte bir yemek yedik. Ben sayın genel başkana bir teklifte bulundum, onu da basınla paylaştım, herkesin bilmesini istedim. Benim gizli planlarım, ajandalarım yok. Bu millete hiç yalan söylemeyeceğime söz verdim. Karışma falan yok" diye konuştu.