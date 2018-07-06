Muharrem İnce: CHP bu değişimi gerçekleştiremezse sıfır çeker

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz' dedi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sözcü gazetesine ziyarette bulundu.

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel ile birlikte ziyareti gerçekleştiren Muharrem İnce, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Hemen meydanlara geri dönülmesi, hiç soğutmadan mitinglere devam edilmesi gerektiğini belirten İnce şöyle konuştu:

“Bana şunu diyenlere çok üzülüyorum: ‘Bekle yerel yönetim seçimlerini, nasıl olsa başarısız olacak bu yönetim. Bekle top ayağına gelsin'. Bunu çok yanlış buluyorum. Ben kendime koltuk aramıyorum ki. Türkiye'ye umut arıyoruz. Ben bekleyeyim de… Türkiye bekliyor mu? CHP bu noktadan silkinebilir. Cumhurbaşkanlığı seçiminin 5 yıl olduğuna inanmıyorum. 5 yıl sürmeyecek. Ben şunu yapacağım, hazırım buna. 4 Mayıs'ta nasıl bir kampanyaya başladıysam, 50 günde bir kampanya yaptıysam, bu kampanyayı hemen başlatması lazım CHP'nin. Hiç beklemeden.”

CHP'nin kurultaya gitmesi gerektiğini söyleyen İnce, partide yenilenme olmadığı takdirde büyük kayıp yaşanacağını belirtti.

İnce, “Gel bu işi kavgasız, gürültüsüz kurultaya taşıyıp devret bu işi, sen de onursal genel başkan ol. Söyledim bunu, saklım gizlim yok” dedi. Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere hemen hazırlanılması gerektiğini ifade eden İnce şöyle konuştu: “CHP bu değişimi gerçekleştiremezse yerel yönetimlerde sıfır çeker. İstanbul'da 4 tane belediye kalır. Bu değişimi gerçekleştirmemiz lazım. Yerel yönetimlerin tümünü kaybedebiliriz.”