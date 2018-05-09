Muharrem İnce, cezaevinde Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Selahattin Demirtaş'ı, tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti.
Gerçekgündem'de yer alan habere göre, İnce'nin ziyareti öncesi cezaevine yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta jandarma ekipleri tarafından kontrol noktası oluşturuldu.
Jandarma ekipleri karayolunu trafiğe kapatarak geçişlere izin vermedi. Sadece görüş listesinde adı bulunan avukatlara izin verildiği belirtildi.
İnce'nin 4 Kasım 2016 gününden beri tutuklu bulunan Demirtaş ile cezaevindeki görüşmesinin sürdüğü bildirildi.