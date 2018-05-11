Muharrem İnce 'çakı'nın hikayesini anlattı, 'kimse bana milliyetçilik taslamasın' dedi

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin Rize'deki mitinginde konuştu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Rize'de düzenlediği mitingde açıklama yapıyor.

"Bu TAMAM çok fena geldi ha. SIKILDINIZ mı? Şimdi de bu çıktı. Bende buradan yanıt vereyim ozaman SIKILDIM" diyerek Erdoğan'a yanıt veren İnce, “Bununla önemli bir mesaj vereceğim” dediği dedesinden kalan çakıyı miting sırasında kitleye göstererek "İşte o çakı bu kimse bana milliyetçilik taslamasın" dedi.

İnce, şöyle konuştu:

Beni can kulağıyla dinleyin. Bundan yaklaşık 110 yıl önce Rize'den Hüseyin diye bir genç adam Yemen'e gider. Hüseyin Yemen'den Mekke'ye gelir, hacı olur. Resmi kayıtlardaki adı da Hacı Hüseyin olur. Mekke'den sonra gelir Rize'ye ayakları yara içindedir. Çanakkale'ye asker toplanmaktadır, ayakları yara olduğu için harbe almazlar. 2 ay sonra ayakları iyileşir. Ben de gideceğim der. 4 çocuğunu öper, iskeleye iner. Büyük çocuğu uyanır, "Kardeşlerim" der, "Babamız gidiyor". Babalarının yanına giderler, o der ki ben "Savaşa gidiyorum". Hepsine hediye verir, en küçük kızına kalmaz. Ona da çakısını verir. O küçük kız o çakıyı 92 yıl taşır: O küçük kız çocuğu benim anneannem. Hacı Hüseyin benim annemin dedesi. O çakı da bu çakı.