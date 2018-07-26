'Muharrem İnce bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı...'

CHP'de olağanüstü kurultay ve imza tartışmaları sürerken, CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Uğur Dündar, 24 Haziran gecesine ilişkin bir yazı kaleme aldı. Dündar, Muharrem İnce'nin 'bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktığını' yazdı.

24 Haziran seçimlerinin akşamında Muharrem İnce'nin sessizliğine ilişkin birçok iddia ortaya atılırken, konuya ilişkin bir iddia da Uğur Dündar'dan geldi.

Dündar, CHP'den İnce'ye veri akışı yapılamadığını belirtirken, bu konuda susmasına ilişkin, "Kanımca partisini daha zor duruma düşürmemek için merakla beklenen ayrıntılara girmedi. Büyük olasılıkla bunları anlatmayı, yani bombayı patlatmayı olağanüstü kurultaya bıraktı" iddiasında bulundu.

"Bu konuşmalardan, 24 Haziran gecesi CHP Genel Merkezi'nin Muharrem İnce'ye sağlıklı değerlendirme yapabileceği veri akışını sağlamadığı, Adil Seçim Platformu çöktüğünden, Anadolu Ajansı ve YSK ile başbaşa bırakıldığı anlaşılıyor. Ama tüm bu nedenler o geceki suskunluğuna yeterli mazeret teşkil etmiyor!" diyen Dündar, CHP Genel Merkezi'nin seçim sonrası kendini hedef aldığını belirterek, şu aktarımda bulundu: