Muharrem İnce: Ben Endüstri 4.0 diyorum, o kıraathane

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakarya'da yaptığı mitingde, açıklamalarda bulundu. İnce kendisi 'Endüstri 4.0' derken Erdoğan'ın kıraathane açacığını söylediğini belirtti.

Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sakarya'da düzenlenen mitingde, açıklamalarda bulundu.

Muharrem İnce konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Bir diplomasız ekonomist var. Bir insanın vücudunu düşünün bir uzuv fazla büyük diğeri küçük kalırsa bir ucube ortaya çıkar. Tiyatrolar artarken, fabrikaların çalışıyor olması lazım, çiftçinin ürünlerinin artması lazım. Hepsi bir bütündür. Ben Endüstri 4.0 diyorum beyefendi kıraathane açacağım diyor."

'RAHMETLİ İNÖNÜ GELEMEZ AMA SEN ONUN YANINA GİDEBİLİRSİN'

Muharrem İnce, Erdoğan'ın, "Erdal İnönü FETÖ'cüymüş" suçlaması için, "Rahmetli Erdal İnönü FETÖ'cüymüş. 'Gelsinler konuşalım' diyor. O gelemez ama istersen sen gidebilirsin yanına" ifadelerini kullandı.