Muharrem İnce: Ben de cumhurbaşkanı olurum...

24 Haziran seçimlerinde CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, 'Adana'yı, Mersin'i, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum' dedi.

CHP'nin 24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP'nin Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Seyhan Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a destek ziyaretinde bulundu.

"31 Mart'ta önemli bir seçim yaşayacağız. Türkiye'de seçmenlerin, yurttaşların sandık başına gitmesi bir beka sorunu olamaz" diyen İnce, "AK Parti kazandığında belediyeleri, memleket batacak, bayraklar inecek, ezanlar susacak mı? Ya da CHP kazandığında bayraklar mı inecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu milletin yüzde 50'si mevcut iktidarın karşısındaysa beka sorunu olamaz" ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce, bir basın mensubunun Adana metrosunun borcuyla ilgili sorusu üzerine, "Adana'yı alırsak, Mersin'i alırsak, Bursa'yı alırsak, Ankara'yı, İstanbul'u alırsak, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimi de erkene alınır. O zaman hem Zeydan Başkan Adana'ya Büyükşehir Belediye Başkanı olur, hem ben Cumhurbaşkanı olurum o sorunu da beraber çözeriz daha kolay olur" ifadelerini kullandı.