Muharrem İnce belge paylaştı: Ulan hepiniz oradaydınız be

Muharrem İnce, dün Cemaat suçlamasıyla 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Alparslan Altan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atandığı Resmi Gazete nüshasını paylaştı.
Perşembe, 07 Mart 2019 08:06

CHP'li Muharrem İnce, eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Alparslan Altan'ın Cemaat üyeliğinden aldığı hapis cezası sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Abdullah Gül ortaklığıyla yapılan hülle atamasının ve AYM atamasının Resmi Gazete nüshalarını paylaşan İnce, "Ulan hepiniz oradaydınız be!" dedi.

 

Altan'ın AYM'ye atanma hikayesini okumak için:

 