Muharrem İnce belge paylaştı: Ulan hepiniz oradaydınız be

Muharrem İnce, dün Cemaat suçlamasıyla 11 yıl 3 ay hapis cezası alan Alparslan Altan'ın Anayasa Mahkemesi'ne atandığı Resmi Gazete nüshasını paylaştı.

CHP'li Muharrem İnce, eski Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanvekili Alparslan Altan'ın Cemaat üyeliğinden aldığı hapis cezası sonrası sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Binali Yıldırım ve Abdullah Gül ortaklığıyla yapılan hülle atamasının ve AYM atamasının Resmi Gazete nüshalarını paylaşan İnce, "Ulan hepiniz oradaydınız be!" dedi.

Anayasa Mahkemesi raportörü Mahkemeye üye olamıyordu, hülle yöntemine başvurdular: önce Denizcilik Müsteşarlığı’na Müsteşar Yardımcısı yaptılar, sonra Yüksek Mahkeme’ye üye! 11 yıl 3 ay ceza aldı. Şimdi herkes FETÖcü, bunlar sütten çıkmış ak kaşık! Ulan hepiniz oradaydınız be! pic.twitter.com/xzUX5TUTO3 — Muharrem İNCE (@vekilince) 6 Mart 2019

Altan'ın AYM'ye atanma hikayesini okumak için: