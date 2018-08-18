Muharrem İnce: Belediye başkan adayı değil, cumhurbaşkanı adayıyım

İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için adı geçen CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Ben cumhurbaşkanı adayıyım, gündemimde belediye başkanlığı yok' dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylığı için adı geçen CHP’nin 24 Haziran seçimindeki Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Ben cumhurbaşkanı adayıyım, gündemimde belediye başkanlığı yok" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltukta kalmakta ısrar etmesinin anlamı olmadığını savunan İnce, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok" ifadesini kullandı.
Sözcü’den Saygı Öztürk’e konuşan İnce’nin açıklamalarından satır başları şöyle:
- Türkiye'de yeni bir durum var. Başbakanlık makamı yok. Cumhurbaşkanlığı makamı var. Bir siyasi partinin amacı iktidar olmaktır. Genel başkanının amacı da cumhurbaşkanı olmaktır.
- Beklentimi merak edenlere açıklıyorum: Önümüzdeki seçimde cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Kazanacağıma yürekten inanıyorum. İddialı söylüyorum: Kazanamazsam çekilirim.
- Bu hazırlığı uzun vadede yapabilmem için CHP'nin genel başkanı olup partiyi de buna hazırlamam lazım. Beklentim bu. Ama ben önümüzdeki seçimin 5 yıl sonra değil, daha erken olacağına inanıyorum.
- Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olacaksa, devam etmelidir görevine. Olmayacaksa koltukta kalmakta ısrar etmesinin bir anlamı yok. Zaman kaybına gerek yok. Benim beklentim cumhurbaşkanı adayı olmak. Onun için parti bana bu görevi verirse kendimi de partiyi de buna hazırlarım. Koltuk derdinde değilim.
- Şunu da yaparım: CHP Genel Başkanı olarak cumhurbaşkanı aday adayı olurum, başka arkadaşlarımın da önünü kapamam. Yani, örgütün önüne sandığı koyarım. Bu parti üyesi ya da başkası olur. En yüksek oyu alan iki kişiden birisini meclis grubu aday gösterir.
- Yerel seçimde Muharrem İnce ne yapacak? Ne yapağım. Cumhurbaşkanlığı adaylığımdan daha fazla çalışacağım kazanmamız için. Çünkü ben partiliyim. Genel merkez imkanlarını kullandırırsa onun imkanlarıyla, kullandırmazsa kendi imkanlarımla çalışacağım.
- Ama bu genel merkez yapısının Türkiye derdi olmadığını düşünüyorum. Yerel adayları belirlerken de yine objektif olacaklarına inanmıyorum ve bunu görüyorum.
- 15 yaşından beri bu partide mücadele ediyorum. Bir adaya karşı çıkarım ama aday olduktan sonra bütün eleştirileri bir kenara atarım. Şimdiden kimleri aday yapacaklarının bazılarını biliyorum. Yanlış yapıyorlar.
- Son olarak şunu söylüyorum: Ben cumhurbaşkanı adayıyım. Gündemimde belediye başkanlığı adaylığı yok. Belediye başkan adaylığım diye bir konum yok.
- CHP Genel Başkanı'na göre kurultay konusu kapanmış olabilir ama milletin yüreğine sormak lazım ‘kapanmış mıdır?' diye. Önümüzde yerel seçimler var.
- Bize göre 630, genel merkeze göre 569 imza var. Yani bu 369 olsa bile bu kurultay toplanmalıdır.