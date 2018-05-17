Muharrem İnce 'ateşleyin' dedi, Kılıçdaroğlu 13 bin lira bağış yaptı

'Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım' diyen Muharrem İnce'ye, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından 13 bin liralık bağış yapıldı.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyasına destek talep ederken, ilk destek CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi.

"Amasya’dan bütün milletimize sesleniyorum, bir kampanya yapıyoruz, Cumhurbaşkanı adayı partiden bağımsız bir kampanya yapıyor. Küçük bir uçak kiraladık İstanbul’dan buraya geldik. Benim hemşeride para çok, bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım" diyen İnce'ye Kılıçdaroğlu 13 bin liralık bağışta bulundu.

Seçim düzenlemesinde yer alan bir maddeye göre, bir kişi tarafından bir adaya en fazla 13 bin 916 lira yardım yapılabiliyor, bu tutarın üzerindeki yardımlar Hazine'ye devrediliyor.