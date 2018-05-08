Muharrem İnce Anıtkabir'i ziyaret etti, mozolenin başında dua okudu

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partililerle birlikte Anıtkabir’i ziyaret edip mozoleye çelenk bıraktı. İnce, mozolenin başında ellerini açarak dua okudu.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bugün Anıkabir'i ziyaret etti.

İnce, Anıtkabir Özel Defteri'ne, "Bugün huzurunuza kurduğunuz ve sonsuza kadar yaşayacak olan cumhuriyetin Cumhurbaşkanı adayı olarak geldim. Cumhuriyetimizin 100. yılında sorunlarını çözmüş, halkı mutlu, geleceğe güvenle bakan bir ülke olacağımıza söz veriyorum. Ruhun şad olsun Atam. Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Adayı" yazdı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, İnce, partililerle birlikte mozoleye çelenk bıraktı. İnce, mozolenin başında ellerini açarak dua okudu.