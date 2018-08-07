Muharrem İnce 'Adil Seçim Platformu'nun testine gitmemiş: Saatlerce beklendi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Muharrem İnce'nin randevuya rağmen Adil Seçim Platformu'nun testine katılmadığını açıkladı.

24 Haziran seçimlerinin ardından tartışmaların odağındaki isimlerden biri olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, Muharrem İnce'ye ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Adıgüzel, dün katıldığı Tele 1 yayınında Adil Seçim Platformu'na ilişkin eleştirilere ve Muharrem İnce’nin kendisine veri aktarılmadığı yönündeki sözlerine yanıt verdi.

Odatv'de yer alan habere göre, CHP'li Adıgüzel, Adil Seçim Platformu’nun test edildiği 11 Haziran günü Muharrem İnce’den randevu aldığını, ancak İnce’nin gelmediğini ileri sürdü. Saatlerce beklediğini ama İnce’nin korumasının gelerek "görüşmenin olmayacağını" söylediğini aktaran Adıgüzel, İnce’nin de CHP’nin kendi seçim sistemine erişiminin olduğunu belirtti.