'Muharrem İnce ABD'lilerden brifing aldı' dedi, toplantıyı anlattı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'ye 9 Şubat 2017'de Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından brifing verildiği ileri sürüldü.

Millî Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım, Muharrem İnce'ye Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü tarafından brifing verildiği ileri sürdü.

Yeniçağ'dan Ahmet Takan'a konuşan Yalım, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de faaliyet gösteren yabancı sivil toplum kuruluşları arasında Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institute-IRI)de var. ABD Başkanı Donald Trump'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'nin yan kuruluşu olan IRI'nın Ankara ve İstanbul'da büroları var. Merkezi ABD Washington'da olan Enstitü'nün amacının 'dünyada demokrasi ve özgürlükleri ileriye götürmek, ayrıca farklı ülkelerdeki siyasi partilerle iş birliği içerisinde sonuç alıcı önerilerde bulunmak' olduğu ifade ediliyor.

IRI'nın 2017 yılı başında Türkiye genelinde yaptığı ankette ilginç sonuçlara ulaşılmış. Türk toplumunun liderlere olan güven sıralamasına göre Tayyip Erdoğan %45, Muharrem İnce %27, Meral Akşener %25 oy almış. Meral Akşener siyasi parti kurarsa destekler misiniz sorusuna, Türk toplumunun %13'ü kesin desteklerim, %8'i de parti programını beğenirsem destekleyebilirim cevabını vermiş. Ankette Türk toplumunun AKP'nin dış politikasından rahatsız olduğu sonucu da çıkmış. Türk Milleti'nin rahatsız olduğu dış politika başlıkları arasında birinci sırada Ege'de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık,ikinci sırada Suriye politikası, üçüncü sırada Irak politikasının olduğu tespit edilmiş."

"Uluslararası Cumhuriyetçiler Enstitüsü (International Republican Institute-IRI)temsilcileri, 9 Şubat 2017'de Muharrem İnce'ye brifing verdiler. Brifingte, IRI'nın 2017 yılı başında Türkiye genelinde yaptığı anket sonuçları hakkında İnce'ye ve beraberinde bulunan CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan'a bilgi verildi. Aynı gün İnce'ye brifing vermek üzere randevu aldığımdan, İnce'nin daveti üzerine brifingin son bölümüne ben de katıldım. Brifing sırasında IRI Türkiye Direktörü Ilija VOJNOVİC, 'Türk Milleti'nin rahatsız olduğu AKP'nin dış politika başlıkları arasında birinci sırada Ege'de işgal edilen 18 Ada ve 1 Kayalık'ın yer aldığını'söyledi. Bunun üzerine Muharrem İnce eliyle Tanju Özcan'ı göstererek, 'Tanju Bey de o işgal edilen adalara Türk bayrağı dikecek'dedi.

IRI'nın brifingi bittikten sonra Muharrem İnce'ye Ege'de işgal edilen adalar ve Kıbrıs'taki gelişmeler konusunda en ince ayrıntısına kadar iki saat süreyle brifing verdim. Tayyip Erdoğan'ın 18 Türk Adası ve 1 Türk Kayalığını alenen Yunan askerine teslim ettiğini ve Tayyip Erdoğan'dan bu konunun hesabının siyaseten sorulmasını talep ederek vatan topraklarına sahip çıkmasını istedim. İnce, gereğini yapacağını söyledi. Ancak, Anayasa Referandumu süresince ve sonrasında bu konuyu gündeme getirmedi. Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'li milletvekilleri vatan topraklarına sahip çıkarken ve Erdoğan'dan adaların hesabını sorarken İnce hep sessiz kaldı.

Muharrem İnce ile 21 Ekim 2017'de, İzmir Hilton Oteli'nin kahvaltı salonunda karşılaşınca IRI'nın anket sonuçları ve kendisine verdiğim brifinge rağmen, Ege Denizi'nde işgal edilen adalar konusunu neden gündeme getirmediğini sordum. İnce, soruma cevap vermedi ve tebessüm ederek sorumu geçiştirdi."