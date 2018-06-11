Muharram İnce 'bor devrimi' dedi, Berat Albayrak 'borcam' yanıtı verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, 'bor devrimi' açıklaması yapan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye 'borcam' yanıtı verdi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , 7 Haziran'da Kütahya'da yaptığı mitingde "Siz bor madeninin üzerinde yaşıyorsunuz. Biz madenleri ne yazık ki işlemeden satıyoruz. Madenleri cevher olarak satıyoruz. Bu da ucuza gidiyor. Biz madenlerimizi mamul madde olarak satmamız lazım. Yani bordan füze yakıtı yapmamız lazım. Bordan ısıya dayanıklı cam yapmamız lazım. Bor olarak satarsan ucuza satarsın ama füze yakıtı olarak satarsan, ısıya dayanıklı cam olarak satarsan pahalıya satarsın" dedi.

İnce'nin bu açıklamalarına yanıt veren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen gün gördük, ana muhalefetin adayı. Adam diyor ki 'biz bordan cam üreteceğiz'. Yahu günaydın. Borcamı üretip, evlerde kullanalı 10 yıllar oldu, biz çoktan ürettik çoktan. Biz nükleerde, savunma sanayisinde, uçaklarda, tanklarda kullanılacak, en son teknoloji ile hammaddesinin tonu 200 dolarken, ürüne dönüştüğünde tonu 400 bin dolara çıkacak teknoloji için imza attık. İki bin kat katma değer üretiyoruz, adam borcamda kalmış."