Muhaliflerden ilk imza sayısı açıklaması geldi

Muharrem İnce ekibinin sözcüsü konumundaki CHP Bilecik Milletvkili Yaşar Tüzün, toplanan imza sayısına ilişkin konuştu.

İmza polemiği devam ederken Muharrem İnce ekibinin sözcüsü konumundaki CHP Bilecik Milletvkili Yaşar Tüzün sürece ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ABC'ye konuşan Tüzün, CHP Genel Merkezi'nin imza veren isimler üzerinde baskı yaptığı iddia ederek, Kılıçdaroğlu ekibinden milletvekillerinin sahada delegelere telkinlerde bulunduğunu söyledi. Tüzün, oluşturulan baskı ortamından dolayı delegelerden bazılarının noter tasdikli belgeleri ellerinde tuttuğunu bazılarının da imzalarını geri çekmek istediğini vurguladı.

Tüzün, tüm bunlara rağmen ellerinde 700'ün üzerine imza bulunduğunu söyleyerek ''Değişim kaçınılmaz'' dedi.