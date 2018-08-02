Muhalif CHP'liler kurultay imzalarını teslim etti

CHP'li muhalifler topladıkları imzaları CHP Genel Merkezi'ne teslim etti. Muhaliflere göre 630 imza toplandı.

Kurultay isteyen CHP’nin muhalif isimleri topladıkları delege imzalarını Genel Merkez’e teslim etti.

CHP'li Nadir Ataman, "630 imzayla yola ciktik gidiyoruz CHP Genel merkezine. Kazanani kaybeneni olmayacak" diyerek imza sayısını açıklamıştı.

'NOTER TASDİKLİ 630 İMZA'

CHP'de kurultay için toplanması gereken imza 626'ydı. Bazı delegelerin imzasını çektiği belirtilirken, gözler artık genel merkeze çevrildi.

CHP Parti Meclisi Üyesi Gaye Usluer de yeterli sayıya ulaştıklarını aktararak, "Noter tasdikli imza sayımız 630" dedi.

Usluer, "Olağanüstü kurultay süreci bir an önce Genel Başkanımız tarafından başlatılmalıdır" diye konuştu.