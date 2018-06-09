Muhalefet grubunun salonunu makam odası yapan Kahraman vekillerden 'helallik' istedi

Muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp kendine makam odası yaptıran, kadın tiyatrocuların sahneye çıkmasını engelleyen TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta helallik istedi.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta helallik istedi.

Muhalefet grubunun kullandığı salonu yıktırıp kendine makam odası yaptıran, 18 Mart Çanakkale anmasında kadın tiyatrocuların sahneye çıkmasına engel olan İsmail Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta, “Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum” dedi.

TBMM Başkanı Kahraman, milletvekillerine gönderdiği mektupta 26. Yasama Döneminin sonuna gelindiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Meclisimizde hep birlikte önemli işler başardık. Emperyalistlerin işbirlikçisi hain terör örgütü FETÖ’nün darbe girişimini, cumhuriyetten ve demokrasiden yana tavır alıp aziz milletimizin desteği ve muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği ile birlikte bastırıp siyasi tarihimizde müstesna bir yer edindik. 1982 Anayasasını değiştirerek 35 yıllık tartışmayı sonlandırıp ülkemizin daha istikrarlı bir şekilde yönetilmesinin yolunu açtık. Parlamenter sistemin son dönemi olarak yaptığımız hizmetler aziz milletimiz tarafından hayırla yad edilecektir. 24 Haziran’da yenilenecek seçimle milletvekili olacak arkadaşlarımız görevi devralacaklardır. Kendilerine başarılar diliyorum. Milletimizin Meclisi farklılıklarımızı bir araya getirerek ortak bir gayede buluştuğumuz yerdir. Helalleşmek inancımız ve örfümüzün bir gereğidir. Bu vesileyle karşılıklı olarak haklarımızı helal etmemizi diliyor ve temenni ediyorum.”