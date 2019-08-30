Muhabire haber sırasında polis saldırısı ve ters kelepçe

Demirören Haber Ajansı muhabiri Ümit Uzun, haber takibi yaptığı sırada polis saldırısına uğradı, ters kelepçe ile gözaltına alındı.

Gaziosmanpaşa'da kontrolden çıkan bir aracın dükkana girmesi üzerine olay yerine giden DHA muhabiri Ümit Uzun, dükkan sahibi ile içeride görüştüğü sırada polisler tarafından “Olay yerini bozduğu” iddiasıyla gözaltına alındı.

Polis tarafından darp edilen ve ters kelepçe ile gözaltına alınan Uzun, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Uzun kendisine şiddet uygulayan polisler hakkında savcılığa giderek suç duyurusunda bulundu.