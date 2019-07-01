Muğla'da ulaşım zammına öğrencilerden tepki

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce otobüs ücretlerine yapılan zamla öğrenci biletleri 2,75 liradan 4 liraya yükseldi. Karara tepki gösteren öğrenciler zammın geri alınmasını talep ediyor.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce bugünden geçerli olmak üzere şehir içi otobüs tarifesine zam yapıldı. Daha önce 2,75 lira olan öğrenci tarifesi 4 liraya yükseltildi.

Kentte öğrencilerin yoğun olarak Menteşe ilçesi Kötekli semtinde yaşadıklarını belirten Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, son gelen zamla birlikte okuma haklarının da elinden alındığını söylüyor.

Karara tepki gösteren üniversite öğrencileri halihazırda yüksek kira fiyatlarıyla yüz yüze olduklarını dile getirerek ulaşıma yapılan zammın geri alınmasını istediler.

Öğrenciler "Müşteri değil, bu ülkeyi aydınlık yarına taşıyacak öğrencileriz. Bu zamların geri alınmasını talep ediyoruz" dediler.