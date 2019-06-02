Muğla'da okul bahçesi duvarında tarihi yazıt bulundu

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan bir ilkokulun bahçe duvarında tesadüf eseri 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu.

Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan Kazım Yılmaz İlkokulu'nun bahçe duvarında 2 bin 300 yıllık yazıt bulundu.

DHA'nın haberine göre belediyede görev yapan arkeolog Okan Özalp tarafından tesadüf eseri bulunan tarihi eser, Marmaris Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

HEYKELİ DİKİLEN KİŞİYİ ONURLANDIRMA YAZISI

Tarihi yazıtı keşfeden Özalp, eserin büyük ihtimalle M.Ö. 3'üncü yüzyılda Helenistik Dönem'den kalma olduğunu ve bir heykelin kaidesi olabileceğini belirtti. Özalp, "Üzerinde eski Yunan alfabesi ile yazılar var. Ancak yazıtın bir parçası yok. Büyük ihtimalle yıllar önce kırılmış, diğer parçası olmadığı için yazılar tam okunamıyor. Ancak, döneminde kente hizmeti geçtiği için heykeli dikilen bir kişiyi onurlandırmak için yazıldığını söylemek mümkün. Yazıt, heykelin kaidesinde teşekkür edilmek üzere konulmuş olabilir. Müze müdürlüğü yetkililerince yapılacak incelemenin ardından yazıtın kesin olarak hangi dönemde yapıldığı ortaya çıkacaktır" dedi.