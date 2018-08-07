Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda patronlardan silahlı tehdit: Nakliyat-İş üyesi işçiler, işten atıldı!

Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda Nakliyat-İş üyesi 12 işçi, sendikalı oldukları için işten çıkarıldı.

Muğla Taşıt Muayene İstasyonu'nda Nakliyat-İş sendikasına üye olan 12 işçi, E-Devlet şifrelerini işverenlerine vermedikleri ve sendikadan istifa etmedikleri için işten çıkarıldı.

Nakliyat-İş Genel Merkezi'nin konuya ilişkin yaptığı basın açıklamasında, sendikal faliyet yürüten işçilerin sayısının arttığı ve 19.07.2018 tarihinde sendika tarafından 6356 Sayılı Yasaya göre yetki başvurusu yapılması üzerine işçi kıyımları gerçekleşti.

İŞÇİLERE SİLAHLI TEHDİT

İşçilerle işverenlerin ve iş ortaklarının birlikte yaptığı toplantıya ilişkin skandal bir detay dikkat çekti. İşverenler ve iş ortakları, görünecek şekilde bellerinde tabancalar takarak baskı ve tehdit ortamı yaratırken “sendikadan istifa edin, e-devlet şifrenizi verin, yoksa işten çıkartırım” diyerek işçileri tehdit ettiler.

İŞÇİLER SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yaşananlara ilişkin Cumhuriyet Savcılıklarına, Jandarma ve Polis Merkezlerine işçiler suç duyurusunda bulundular.

NAKLİYAT-İŞ: HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ

"Sendikaya üye olmak anayasal ve yasal bir haktır" denen basın açıklamasında, Muğla Taşıt Muayene İstasyonlarında baskı ve tehditlerin kabul edilemeyeceği belirtildi ve sendika üyesi işçilerin anayasal, yasal örgütlenme, sendikaya üye olma, sözleşme haklarına sahip çıkılacağının altı çizildi.

KİTLESEL BASIN AÇIKLAMASINA ÇAĞRI

Nakliyat-İş, önümüzdeki günlerde Muğla Merkez Muayene İstasyonunda kitlesel bir basın açıklaması düzenleneceğini ve konuya ilişkin somut adımların atılacağını belirtti.