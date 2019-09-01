Müftülükten 'O resmi kaldır' telefonu geldi, reddetti

Trabzon’da Yenimahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği Başkanı Ali Sait Yılmaz, 30 Ağustos’ta caminin dışına bayrak ve Mustafa Kemal Atatürk posteri astı. Müftülükten 'O resmi kaldır' telefonu geldi ancak bu istek reddedildi.

Trabzonlu Ali Sait Yılmaz, yaklaşık 20 yıldır Yenimahalle İncirlik Camii Yaşatma Derneği Başkanlığı yapıyor. Her milli bayramda camiye Türk Bayrağı astıklarını söyleyen Yılmaz, 29 Ağustos akşamı Zafer Bayramı için cami duvarına Atatürk posteri de astı. Ama 30 Ağustos sabahı Yılmaz'a müftülükten “O resmi kaldırın” telefonu geldi. İki kez arandığını anlatan Yılmaz, “İndirmiyorum” dedi, 30 Ağustos boyunca bayrak ve Atatürk posteri cami duvarında asılı kaldı.

Sözcü'den Hande Zeyrek'in haberine göre; Yılmaz, olayı şöyle aktardı:

“Atatürk bayrağımız bugüne kadar yoktu. Bir arkadaşımdan 30 Ağustos için ödünç aldım. 30 Ağustos'ta önce cami imamını aramışlar. Sonra ben İl Müftülüğü'nün telefonundan arandım. Müdür olduğunu söyleyen kişi ‘O resmi kaldır' dedi. ‘Hangi resmi?' diye sordum. Atatürk denilmedi, ismini dahi söylemediler. Ben de ‘Kaldırmam' dedim. Saat 19.00 gibi Trabzon Müftü Yardımcısı olduğunu söyleyen bir kişi, özel cep telefonundan aradı. ‘O resmi kaldırın. Bayrak dursun orada. Yola asın o resmi de' dedi. ‘Neden?' diye sordum. ‘Bayrak bizim simgemiz' dedi. ‘Atatürk bizim kurtarıcımız, Cumhuriyet'in kurtarıcısı' dedim. Bana ‘Terbiyesizlik yapma' dedi.”