Müftülükten açıklama: Taksitle kurban kesmek caiz değil, tek çekim makbul...

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı 'Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok' dedi. Görüştüğümüz bankacılar, kredi kartı borcunu herhangi bir alışveriş faizi oluşturmadan zamanında ve tam olarak ödemeyen, ertesi aya borç bırakanların müftünün belirttiği olanaktan yararlanamayacağını bildirdi.

İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı, "Kredi kartı ile kurban alınır mı?" sorusuna yanıt verdi.

Maşalı,"Faize yol açmadığı sürece kredi kartıyla kurban kesilebilir. Kurban inşallah makbul olur. Yani tek çekimle herhangi bir faiz oluşmuyor ve bir defada parayı faize bulaşmadan ödüyorsanız sorun yok" dedi.

80 GRAM ALTINI OLAN...

Kenarda 80 gram altını olanın kurban kesmesi gerektiğini söyleyen Maşalı, ''Temel ihtiyaçlarını karşılamış, bunun ötesinde kenarda 80 gram altın maddi imkanı bulunan kişiler kurban kesmeli. Hanefi mezhebine göre bu vaciptir. Diğer mezheplere göre de sünnet olarak değerlendirilmiştir'' diye konuştu.

EKSTREYİ TAM ÖDEMEK ŞART TABİİ

Müftü Maşalı'nın "tek çekimle faiz oluşmuyor, takside bağlamazsanız sorun yok" yönündeki görüşünün muallakta bıraktığı bir konuyu soL bankacılarla görüştü. Görüştüğümüz bankacılar, kredi kartı borcunu herhangi bir alışveriş faizi oluşturmadan zamanında ve tam olarak ödemeyip ertesi aya borç bırakanların müftünün belirttiği olanaktan yararlanamayacağı görüşünde. Şekerbank Krediler bölümü çalışanlarından Ş.Ş. "Sayın müftünün alanına girmek istemem elbette ama herhalde yurttaşları 'ekstre borçlarınızı tam ödemediğiniz durumda sorun çıkar' şeklinde uyarmalarında fayda var" dedi.

KREDİ KARTI BORCUNU ÖDEYEMEYENLER

2019 yılı başında açıklanan verilere göre Türkiye'de 65 milyon 483 bin 891 adet kredi kartı var. Bireysel kullanımdaki kartlarda birikmiş borç Eylül 2018 itibariyle 102.4 milyar lira. Bunun 6.5 milyar TL'si (Yüzde 5.7) takibe düşmüş durumda. Bireysel kredi kartı borcunu ödemeyen kişi sayısı Ekim 2018 itibariyle 2 milyon 485 bin kişiye ulaştı.