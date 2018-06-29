Müftü: Bayanlar vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmeli

Zonguldak'ın İl Müftüsü Rüstem Can, 'Bayanlara özel belli yerler olur. Bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım' dedi.

Zonguldak Müftüsü Rüstem Can, yaptığı kadın düşmanı açıklamayla büyük tepki çekti.

DHA'nın haberine göre, canıgönülden bir yere gidip denize giremediğini anlatan Can, "Şu anda ben 49 yaşındayım. Ben canıgönülden bir yere gidip de denize giremedim. Aynı martılar gibi kayaların üzerinden denize atlıyorum. Kimsenin olmadığı yerleri arıyorum. Niye? Çünkü o haliyle bizim karşı karşıya kalmamız bizim Rabb'imizin rızasına aykırı. O yüzden imtihan dünyasındayız. Bayanlara özel belli yerler olur. Yine aynı şekilde bayan da olsa bir bayan giyim kuşamına dikkat edecek. Vücudunu başka bayanlar görmeyecek şekilde denize girmesi lazım. O tesettüre bürünmesi lazım bayan da olsa. Bayanlara mahsus olan yerlerde girebilirler, sıkıntı yok. Dedim ya tesettüre bürünecekler" ifadelerini kullandı.