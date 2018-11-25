Mudurnu'ya 'şato tipi villa' yapan şirket iflas etti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde 'şato tipi' villalarla gündeme gelen 'Burj Al Babas' projesini inşa eden şirket iflas etti. Şirketin 27 milyon dolar borcu olduğu belirtiliyor.

"Şato tipi" mimarisiyle tartışma yaratan Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki "Burj Al Babas" projesi, ekonomik nedenlerden dolayı durdu. İstanbul 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi iflas kararı verdi. Piyasaya 27 milyon dolar borçları olduğunu belirten Sarot Group Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emin Yerdelen ise karara itiraz edeceklerini söyledi.

Hürriyet'ten İdris Emen'in haberine göre proje için 2011’de çalışmalara başlandı. İnşaat için kentsel sit alanı olan Mudurnu’nun üç kilometre uzağında bir bölge seçildi. Site içinde termal turizmi de yapmak isteyen Sarot Group bünyesindeki Burj Al Babas Termal Turizm Pazarlama İnşaat Taahhüt Limited Şirketi arsa topladı.

Araziler normal değerinin 4-5 katı fiyata satın alındı. 120 bin liralık arazisini Sarot Group’a 660 bin liraya sattığını belirten bir esnaf, “Şu anda villaların yapıldığı bölgede 11 dönüm arazim, üzerinde de kümesimiz vardı. Şirket bize başka bir bölgeden arazi takası teklif etti. Reddettik. Daha sonra arazimi satın almak istediler. Değeri 120 bin lira civarındaydı. Önce 200 bin lira verdiler. Yine kabul etmeyince pazarlık sürdü. Sonunda 660 bin liraya sattım” dedi.

'AVM VE CAMİ' DE OLACAKTI

​Projenin çiziminden sonra 750 dönüm arazi üzerinde içinde "AVM, cami ve diğer sosyal donatı alanı" bulunan 732 villadan oluşan Burj Al Babas projesinin inşaatına başlandı. Proje kapsamında inşaat alanı ile termal su kaynakları arasında sıcak su taşıması için 4 kilometre uzunluğunda borular döşendi. İnşaat devam ederken villalardan 350’si Katar, Bahreyn, Kuveyt, Dubai ve Suudi Arabistan’daki müşterilere satıldı.

2018’in başında şirket, müşterilerinden alacaklarını tahsil edemeyince villaların inşaatı sekteye uğradı. Şu ana kadar 587 villanın yapıldığı projenin inşaatı tamamen durdu. Bunun üzerine Sarot Group konkordato için İstanbul 3’üncü Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurdu. Ancak mahkeme iflas kararı verdi.

ESİN KAYNAĞI 'GALATA’YMIŞ

Burj Al Babas için "Galata ve Kız Kulesi’nden" esinlendiklerini iddia eden Yerdelen, şöyle devam etti:

“Bu proje için mimarlarımız yabancı mimarlarla birlikte çalıştı. Projeyi çizerken Galata ve Kız Kulesi’nden esinlendik. Yuvarlak olanı Galata, diğeri Kız Kulesi’ne benziyor. Başka yerlerde de örneğin Antalya’da benzer şatolar var. Bu mimariyi ilk biz uygulamaya koymadık.”

MUDURNU HALKI TEPKİLİ

Mudurnu halkı şato tipi villaların ilçenin mimari dokusunu bozduğunu savundu.

Yapılan villaların Mudurnu ile alakası olmadığını söyleyen şehir sakinlerinden Haydar Büyükelçi, “Mudurnu’nun tarihinde böyle binalar yok. Proje hayata geçerse Mudurnu’nun sakin şehirliği kalmaz” dedi.

MUDURNU BELEDİYE BAŞKANI: DOKUYA ZARAR VERMEZ

Bolu’ya 50 kilometre uzaklıkta olan Mudurnu 1992 yılında Kentsel Sit Alanı ilan edildi. Mudurnu 2015’te UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alındı.

Son olarak Mudurnu 2018’te “Cittaslow” olarak bilinen Türkiye’nin sakin (yavaş) şehir listesine girdi.

Mudurnu Belediye Başkanı Mehmet İnegöl ise iflasa sebep olan projeyi savunarak, “Proje ilçenin tarihi dokusuna zarar vermez. Mudurnu 1992’de sit alanı ilan edildi. Projenin her şeyi yasal. Projede İmar Kanunu’na aykırı hiçbir şey yok” dedi.

'DAHA ÖNCE İNGİLTERE'DE UYGULANMIŞ'

"Şato tarzı mimarinin Arap müşteriler tarafından teklif edildiğini" belirten projenin danışman mimarı Naci Yörük projeyi şöyle anlattı:

“Bu proje daha önce İngiltere’nin değişik yerlerinde uygulanmış. Burj Al Babas’ta uyguladığımız mimari tarzı müşterilerimiz istedi. Görüşmeler sonucunda bu proje çizildi."