Müdür öğrenci velisini 'cumhurbaşkanına hakaret'ten ihbar etti

İstanbul Fatih'teki Emin Ali Yaşin İlkokulu'nda çocuklarının mezuniyetini, okul yönetiminin dayattığı 200 lirayı vermeyi reddederek yakınlarıyla birlikte okulun önünde kutlayan Elif Kaya ve Ayhan Kaya çiftini, okula polis çağırarak gözaltına aldıran okul müdürü Taki Akbulut, son olarak Ayhan Kaya hakkında 'cumhurbaşkanına ve devlete hakaret ettiği' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kaya karakola çağrılarak ifadesi alındı.

İstanbul Fatih'teki Emin Ali Yaşin İlkokulu'nda çocuklarının mezuniyetini, okul yönetiminin dayattığı 200 lirayı vermeyi reddederek yakınlarıyla birlikte okulun önünde kutlayan Ayhan Kaya hakkında, okul müdürünün "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

Okul müdürü Taki Akbulut'un suç duyurusu üzerine veli Ayhan Kaya karakola çağrılarak ifadesi alındı.

Müdür Taki Akbulut, Mayıs ayında 200 lirayı vermeyi reddederek yakınlarıyla birlikte okulun önünde çocuklarının mezuniyetini kutlayan Elif Kaya ve Ayhan Kaya çifti hakkında şikayette bulunarak okula polis çağırmış, polisler çifti gözaltına almıştı.

Sendika.org'un haberine göre, okul müdürü Akbulut'un, Ayhan Kaya’nın Facebook hesabından “cumhurbaşkanına ve devlete hakaret ettiği” iddiasıyla suç duyurusunda bulunması üzerine, Kaya karakola çağrılarak ifadesi alındı.

Kaya’nın verdiği bilgiye göre okul müdürü kendisini tehdit ettiği gibi yalan beyanlarda da bulundu. Müdür aynı zamanda Kaya’nın Facebook hesabından cumhurbaşkanına hakaret ettiğini iddia ederek hesabın geriye dönük olarak incelenmesini istedi.

Kaya “Bir müdürün görevi kendisine itiraz eden velilerin Facebook hesaplarını inceleyip ihbar etmek midir? Bu nasıl bir eğitimcilik anlayışıdır?” diye tepki gösterdi.

