Muazzez Ersoy: Sayın reisimiz Erdoğan bir dünya lideri, Avrupa'dan daha öndeyiz

Şarkıcı Muazzez Ersoy, 'Sayın başkanımız, sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görür' diye konuşarak, 'Avrupa'dan daha öndeyiz ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı' ifadelerini kullandı.

Muazzez Ersoy, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'dan "başarılı olduğu için nefret edildiğini" öne sürerek, "Halbuki bükemediği bileği öpmeleri gerekiyor. Ama onu bile yapmayı kendilerine yediremiyorlar. Sayın başkanımız, sayın reisimiz Recep Tayyip Erdoğan bir dünya lideri. Görmek istemeyenler görmeyebilir belki ama kör olmayan herkes görür" diye konuştu.

A Haber'e açıklamalarda bulunan Ersoy, "Avrupa'dan daha öndeyiz ama bugünlere gelmek hiç kolay olmadı. Sıkıntıları, zor günleri hep birlikte göğüsledik, hâlâ da göğüslüyoruz" ifadesini kullandı.

'BODRUM'DAYDIM, NE ASKER VARDI NE POLİS'

Kendi 15 Temmuz anısını da anlatan Ersoy, darbe girişimi sırasında Bodrum'da olduğunu söyleyerek şöyle devam etti:

"Erdoğan'ın telefon aracılığıyla bağlantısını gördüm. Milletimi, herkesi sokağa ve meydanlara çağırıyorum dediğini duydum. Ondan sonra sokağa fırladık. Ne asker vardı, ne polis, gayet normaldi. Asırlardan beri bazı güçler bizlerle hep uğraştı. Amaçları zaten belli. O zaman kimse bir şey anlayamıyordu ama şimdi her şey açık açık veriliyor. Beyefendi halkıyla her şeyi paylaşıyor. Artık insanlar bilinçli. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunlar bitmedi, bitmiyor."