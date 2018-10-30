Muazzez Ersoy: Saygıdeğer reisimizin söylediği gibi...

Yeni havalimanı açılışında açıklamalarda bulunan AKP'ye yakınlığıyla bilinen isimlerden Muazzez Ersoy, 'Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt' derken, Hülya Koçyiğit ise, 'Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı' ifadelerini kullandı.

İstanbul'daki yeni havalimanı, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılırken, çok sayıda işçinin ölümüne neden olan havalimanın açılışına AKP'ye yakınlığıyla bilinen "ünlü" isimler de katıldı.

Bu isimlerden ikisi Muazzez Ersoy ve Hülya Koçyiğit, açılışa ilişkin Sabah gazetesine açıklamalarda bulundu.

"Bu güzel, insanı büyüleyen muhteşemlik karşısında çok etkilendim. Dev bir atmosfer" diyen Muazzez Ersoy, "Tıpkı saygıdeğer reisimizin söylediği gibi bir havalimanı değil adeta bir anıt. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullanırken, Hülya Koçyiğit ise yaptığı açıklamada, "Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'nı kazandıktan sonra laik Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdular. Cumhuriyetin 95. yılında bu eser muhteşem bir armağan, gurur verici. Gerçekten ihtişamından gözlerim kamaştı. Allah hayırlı ve bereketli yolculuklar nasip eylesin" dedi.