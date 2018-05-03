MSGSÜ’de provokasyon girişimi

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nde 'Türkçülük günü'nü bahane ederek öğrencileri tehdit eden faşist grup, açığa çıkan tepki sonucunda okulu terk etmek zorunda kaldı.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Bomonti Kampüsü’nde "Türkçülük bayramı" adı altında okul içerisinde toplanan faşist bir grup, provokasyon girişiminde bulundu. Okul öğrencisi olmadığı öğrenilen faşistler, üniversitede sloganlar atarak etraftakileri tehdit etti.

Kendilerine tepki gösteren öğrencileri, "Türk bayrağına saldırıyorlar" yalanına başvurarak üniversiteye giren polise hedef göstermeye çalışan faşistlerin provokasyon girişimi tutmadı. Öğrencilerin tepkisiyle karşılaşan faşist grup, öğrencilere çay fırlatarak gerilimi tırmandırmaya çalıştı.

Öğrencilere küfürler ve ırkçı ifadelerle saldıran grubun provokasyon girişimi öğrencilerin tepkisi sonucu engellendi. Saldırgan grup daha sonra polis eşliğinde okulu terk etmek zorunda kaldı.