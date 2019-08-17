MSB'den Ortak Harekât Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'Güvenli Bölge' kapsamında ABD ile Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi hakkında açıklamada bulundu.
Açıklama şu şekilde:
1- Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir
2. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.
3. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.