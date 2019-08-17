MSB'den Ortak Harekât Merkezi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı, 'Güvenli Bölge' kapsamında ABD ile Şanlıurfa’da kurulacak Ortak Harekât Merkezi hakkında açıklamada bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı, 'Güvenli Bölge' kapsamında ABD ile Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezi hakkında açıklamada bulundu.

Açıklama şu şekilde:

1- Suriye kuzeyinde ABD ile koordineli şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa’da kurulacak Müşterek Harekât Merkezinin faaliyete geçirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmektedir

2. Şanlıurfa’ya gelen ABD’li 6 kişilik heyet ile altyapı kurulum çalışmalarına başlanmış; kritik fonksiyonların tesisi sağlanmıştır.

3. Müşterek Harekât Merkezi’nin tesisi ve faaliyetlerinin bir an önce başlamasına yönelik çalışmalar zaman gecikmesine mahal vermeden sürdürülmektedir.