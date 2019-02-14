MSB'den 'helikopter kazası' soruşturmasına ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanlığı tarafından helikopter kazası soruşturmasına ilişkin yapılan açıklamada '4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı başka bir birimde görevlendirildi' denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, Çekmeköy'de 4 askerin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinde yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir.

Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."