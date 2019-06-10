MSB'den, 'eşek gibi saf tutacaklar' sözlerine suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı, Akit TV'de yayımlanan programda TSK'de görev yapan generaller için söylenen 'Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar. Eşek gibi saf tutacaklar' söyleriyle ilgili suç duyusunda bulunduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın generaller için sarf ettiği "Erdoğan'ın arkasında saf tutuyorlar. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar" ifadeleri hakkında suç duyurusunda bulundu.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Bakanlık "1 Haziran 2019’da Akit Tv’de yayımlanan bir programda TSK’da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve Türk Ceza Kanunu 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" dedi.

Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, 1 Haziran'da Akit TV'de yayımlanan programda gazeteci Ali Tarakçı'ya bir konu hakkında yanıt verirken, “O hizaya gelmeyen apoletli Generalleriniz hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AK Parti iktidarı oturttu” demişti.