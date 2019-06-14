MSB yaptırım yanıtıyla uğraşırken, İncirlik Hava Üssü'ne ait akaryakıtı satarken yakalandı

Adana'da İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri birliklere TIR'la nakliyesini yaptığı akaryakıtı satmaya çalıştığı belirtilen Halis K. (47) gözaltına alındı. Halis K.'nın akaryakıtı, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere rafineriden aldığı iddia edildi.

Adana'da İncirlik Hava Üssü'ndeki askeri birliklere TIR'la nakliyesini yaptığı akaryakıtı satmaya çalışan Halis K. (47) gözaltına alındı.

İddiaya göre Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda meydana gelen olayda, İncirlik Hava Üssü'ne götürmek üzere Mersin'de bulunan bir rafineriden 22 bin litre akaryakıt alan TIR sürücüsü Halis K. yola çıktı.

Halis K., irtibat kurduğu kişilere akaryakıtı litresi 4 liradan satabileceğini söyledi. Buluşma noktasına gelen kişilere Halis K., bin 500 litre akaryakıt verdi. Bu sırada Sarıçam İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, aktarım yapıldığını fark edince şüphelileri kontrol etti. Halis K.'nin İncirlik Hava Üssü'ne ait olan akaryakıtı sattığını belirleyen polisler, şüphelileri gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Halis K.'ye ev hapsi cezası verildi.