MSB ve Altun'dan Akit TV'deki ‘eşek gibi’ sözlerine tepki

Milli Savunma Bakanlığı, Akit haber müdürü Murat Alan’ın Akit TV’deki bir programda generallere yönelik sarf ettiği ‘Erdoğan’ın arkasında saf tutuyorlar, eşek gibi tutacaklar’ sözlerine tepki gösterdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Alan'ın sözlerini kınayan açıklamasında 'Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir' dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan'ın önceki gün Akit TV’de yayımlanan bir programda sarf ettiği sözler üzerine bir açıklama yayımladı.

Alan’ın açıklamasını “hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan” olarak niteleyen MSB yasal süreçlerin takipçisi olacağını bildirdi.

‘HAKARETE VARAN TAHRİPKAR BİR DİL’

MSB'den yapılan açıklamada “1 Haziran 2019’da bir TV kanalında yayımlanan programda, katılımcılardan biri tarafından, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapan generaller hakkında hakarete varan tahripkâr bir dil kullanılmıştır. Asil milletimizin güvenliği ve bekası uğrunda, yargı ve istihbaratla yakın işbirliği içinde FETÖ ile her türlü mücadeleyi yapan, PKK/YPG, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yurt içi ve yurt dışı operasyonları icra eden ve tüm vazifelerini büyük bir ciddiyet ve samimiyetle yerine getirme gayreti içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerini komuta eden generalleri toplum nezdinde aşağılamaya çalışmak ordumuza ve asil milletimizin hak ve menfaatlerine zarar vermektedir” denildi.

‘HUKUKİ YOLLAR SAKLI KALMAK KAYDIYLA KINIYORUZ’

Açıklama şöyle devam etti:

“Er’inden Generaline kadar bir ve bütün olan Türk Silahlı Kuvvetleri asil milletimizin bağrından çıkmıştır. Yurt içinde ve sınır ötesinde düzenlenen çok sayıda operasyonların başarıyla icra edildiği bir dönemde yapılan bu tür sorumsuz ve düzeysiz açıklamaların tüm ordu mensuplarımızın olduğu kadar milletimizin de moral ve motivasyonunu olumsuz etkilemesi kaçınılmazdır.

Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, daima demokrasiye bağlı, milletinin emrinde, görevinin başında, ölürsem şehit kalırsam gazi anlayışı ile yurdun ve dünyanın dört bir köşesinde yaz kış, gece gündüz, dağ bayır demeden fedakârca görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerinin şerefli generallerine karşı yapılan bu hadsiz, yakışıksız ve yasal sınırları aşan açıklamayı, hukuki tüm yollar saklı kalmak kaydıyla şiddetle kınıyor, yasal süreçlerin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine saygıyla arz ediyoruz.”

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA: RAHATSIZ EDİCİ

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da Akit TV'de yayımlanan sözlerle ilgili bir açıklama yayımladı. Altun açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ulusal bir televizyon programında, programa katılan bir yorumcu tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'ni komuta eden generaller hakkında sarf edilen hakaretamiz ifadeler ziyadesiyle rahatsız edicidir. Bu ifadeleri kullanan kişinin Sayın Cumhurbaşkanımızın adını ağzını alarak bu sözleri sarf etmesi ise bir diğer talihsizliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemizi terör örgütlerini kullanarak kuşatmak isteyenlere, ulusal güvenliğimizi tehdit edenlere ve uluslararası haklarımızdan mahrum bırakmaya çalışanlara karşı 'en büyük gücümüz' olarak nitelendirdiği kahraman ordumuza yönelik içeriden yahut dışarıdan yapılacak herhangi bir saldırıyı mazur göremeyiz. 15 Temmuz sonrasında içerisine sızan hainlerden temizlenmekte olan ordumuz bugün Çanakkale'de, Kut'ül Amare'de ve İstiklal Harbinde nasıl bir ruh haline sahipse aynı ruhla mücadele vermekte terörü kaynağında kurutmakta, dosta güven vermekte, düşmana korku salmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri erinden generaline kadar her kademedeki mensubuyla demokratik hukuk sistemi içerisinde devletimizin ve milletimizin emrinde görev yapmaktadır. Kahraman Mehmetçiğimizin yurt içinde ve sınır ötesinde her türden teröre karşı fedakarca mücadele yürüttüğü, milletimizin birliği, devletimizin bekası için üstün gayret sarf ettiği bir dönemde Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza yönelik bu tahripkar ifadeleri en sert şekilde kınıyoruz."

NE OLMUŞTU?

Akit gazetesinin haber müdürü Murat Alan 1 Haziran’da Akit TV’de yayımlanan programda Ali Tarakçı ile tartışması sırasında şu sözleri sarf etmişti: “Bugüne kadar bütün Müslümanları tutup kolundan içeri attınız bir tek FETÖ'yü içeri atmadınız. Sizin o Ergenekoncularınızın da Fethullahçılarınızın da hepsinin Silivri’de, Sincan'da burnundan getiriyoruz. O hizaya gelmeyen omzu çatal bıçak seti apoletli generalleriniz var ya, hepsi Erdoğan'ın arkasında saf tutuyor. Oynaya oynaya eşek gibi saf tutacaklar. Bu ülkede demokrasi varsa bunu AKP iktidarı oturttu. Askeri Savunma Bakanı'nın arkasına koyuyorsa, sivillerin arkasında saf tutturuyorsa bunu AKP iktidarı oturttu."