MSB açıkladı: S-400'de ikinci teslimat süreci tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava ve füze savunma sisteminin ikinci batarya malzemelerinin teslimatının tamamlandığını açıkladı.
soL - Haber Merkezi
Pazar, 15 Eylül 2019 13:19

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 hava ve füze savunma sistemi teslimatına ilişkin açıklamada bulundu.

İkinci batarya malzemelerinin teslimatının tamamlandığı duyurulurken, şöyle denildi:

Türkiye’nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017’de Rusya Federasyonu ile imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci batarya malzemelerinin intikali 12-25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. 

S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı/Ankara’ya intikaline de 27 Ağustos 2019’da başlanmış ve bugün tamamlanmıştır. 

Sistemin kurulum çalışmaları ve kullanıcı personelin eğitimleri devam etmektedir. Sistemin Nisan 2020’de faal hale getirilmesi planlanmaktadır.